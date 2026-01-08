Continúan por Guantánamo Plenos Extraordinarios del PCC

La Habana, 8 ene (ACN) Por Guantánamo continuaron hoy los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido, encabezados por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, y Roberto Morales, secretario de Organización del Comité Central del PCC.

Según informó la Presidencia de Cuba en X, se evalúa la implementación de los acuerdos tomados en el XI Pleno del Comité Central, realizado a finales de año, así como los compromisos de la provincia más oriental de Cuba para enfrentar el 2026.

Morales Ojeda expresó que la militancia tiene que caracterizarse por su espíritu autocrítico, la insatisfacción revolucionaria por lo no logrado aún, y el sentido de urgencia.

El dirigente partidista fue enfático en la sensibilidad de los cuadros con los problemas que afectan al pueblo, así como en la necesidad de que las organizaciones de base del Partido estén en el centro de las soluciones de los problemas, y en perfeccionar el trabajo de la Organización.

Los principales dirigentes del Partido en la provincia analizaron la producción de alimentos, la generación de energía con fuentes renovables, la exportación e inversión extranjera para generar ingresos, la autonomía municipal, entre otros asuntos prioritarios.