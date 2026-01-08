Evocan en Cuba la entrada de Fidel a La Habana

La Habana, 8 ene (ACN) Cuba evoca hoy la entrada a esta capital, hace 67 años, de la Caravana de La Libertad, encabezada por el líder de la Revolución, Fidel Castro, tras la victoria del 1 de enero de 1959.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, señaló en X que como aquel 8 de enero de 1959, "seguimos siendo ese pueblo fiero en la pelea y alegre en la victoria que combate sin rendirse, hasta la victoria siempre".

Las imágenes de la #CaravanaDeLaLibertad entrando en La Habana, con Fidel y su heroica tropa al frente, estremecen y convocan hoy como en 1959. Seguimos siendo ese pueblo fiero en la pelea y alegre en la victoria que combate sin rendirse, hasta la victoria siempre. #VivaCubaLibre pic.twitter.com/0fFPFVpdbI — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2026

Por su parte, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aseguró que los principios de la Revolución Cubana mantienen plena vigencia en defensa de la patria, la independencia y la soberanía.

Después de recorrer casi todo el país desde Santiago de Cuba, Fidel Castro y su columna del Ejército Rebelde arribaron el 8 de enero de 1959 a la capital del país, consolidando el triunfo de la Revolución cubana.