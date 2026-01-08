Manuel Marrero: tenemos que avanzar con nuestros propios esfuerzos (+ Fotos)

Pinar del Río, 8 ene (ACN) A buscar soluciones con nuestros propios esfuerzos, que nos permitan avanzar, llamó hoy Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro de la República, durante la reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Gobierno del Poder Popular de Pinar del Río.

Lea también: Consejo de Gobierno de Pinar del Río: cómo enfrentar retos de 2026

Eso es posible con nuestros recursos endógenos, con la aplicación de la ciencia, exigiendo mayores resultados a todos los actores económicos, comenzando por la empresa estatal socialista y con un desempeño y participación superiores en la economía del sector no estatal, aseveró mediante videoconferencia.

El bloqueo recrudecido constituye de verdad el principal obstáculo para nuestro desarrollo; pero aún existen muchas insuficiencias que no son derivadas de esa causa y tenemos que eliminarlas, resaltó.

Se refirió a la necesidad de ingresar divisas, teniendo en cuenta que los recursos exportables fundamentales se encuentran en los territorios, de ahí la urgencia de identificar potencialidades.

Tenemos que empoderar al municipio, muchos hoy están debilitados por la falta de cuadros o la manera de buscar soluciones a los problemas; y tiene que avanzar realmente en su autonomía y funcionamiento, añadió.

Por ejemplo, Pinar del Río, provincia mayor productora de tabaco en Cuba, tiene condiciones para ampliar el programa tabacalero- a juicio de Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura-, buscando nuevas áreas y polos en los cuales llevar a cabo la actividad, aunque para ello se debe asegurar el riego.

Hay que lograr la autonomía municipal refrendada en la Constitución de la República, en los municipios contamos todavía con recursos y reservas que no explotamos, precisó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

En ese sentido, Oscar Pérez- Oliva Fraga, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, destacó que las estrategias de desarrollo tienen que ser coherentes con la realidad de cada territorio, y para reducir el déficit fiscal se necesita generar recursos en la base.

Debemos tener claro que vivimos tiempos diferentes que requieren hacer cosas diferentes para enfrentar los retos de 2026, a partir del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, ponderó Marrero Cruz, cuyo proceso de discusión en el país originó más de 88 mil propuestas.

Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, explicó, en esa línea, que la provincia debe agilizar la entrega de tierras teniendo en cuenta las 16 mil hectáreas ociosas; y consolidar las ocho áreas de desarrollo existentes para la producción de alimentos, en tanto otras tres están previstas para el actual año.

Insistió que este año se seguirá trabajando en la construcción y montaje de parques solares fotovoltaicos, en los encadenamientos entre actores productivos, la creación de capacidades en hogares de ancianos y casitas infantiles, y los vínculos con la ciencia.

Asimismo, el territorio debe aprovechar la decena de yacimientos de arcilla con que cuenta para el necesario impulso de la industria de materiales de la construcción, y las bellezas naturales en el turismo local.