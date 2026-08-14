Trabajan para retomar hoy operación en termoeléctrica de Nuevitas

Camagüey, 14 ago (ACN) Fuerzas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas en la termoeléctrica de Nuevitas, al norte de la provincia de Camagüey, concluyen acciones de reparación en la unidad seis de la planta, tras una avería en la caldera que puso fuera de servicio a ese bloque desde el lunes anterior, y prevén retomar hoy su funcionamiento, luego de corregir un defecto identificado en la última prueba hidráulica.

A partir del salidero en la caldera, se ejecutaron varias reparaciones, entre ellas el cambio de tres curvas con defecto en el registro del horno, comentó a la Agencia Cubana de Noticias Yenier Ceballos Quesada, especialista principal del grupo de Gestión de Mantenimiento en la entidad.

Luego de acometer las tareas requeridas volvieron a efectuar pruebas hidráulicas, donde detectaron un pequeño salidero, el cual corrigen durante la mañana de hoy, y dan los toques finales de cara al arranque, previsto sobre las 3:00 p.m., aseguró Ceballos Quesada.

Ya tenemos la caldera a nivel de encendido con "agua buena", en espera de solucionar ese último problema presentado, remarcó.

El bloque seis de la termoeléctrica camagüeyana puede alcanzar entre 80 y 83 megavatios (MW), pues el estado de los Calentadores de Aire Regenerativo, conocidos como CAR, le impide subir la potencia.

En medio de tal situación, no caben dudas del beneficio que representa la recuperación de cada megavatio a favor del servicio a la población, y también del sistema en la región centro-oriental de Cuba, que cobra fuerza con la Termoeléctrica 10 de Octubre, de Nuevitas.

Por otro lado, posee además la unidad cinco, pero en esa generadora prosigue un proceso de mantenimiento parcial ampliado, centrado principalmente en la turbina y el generador, áreas claves para elevar la eficiencia de la máquina, que no era objeto de faenas como estas desde el año 2012.

Antes de que finalice el actual año, esa unidad el debe volver al SEN, con una mayor capacidad de generación, propósito de todas las fuerzas especializadas que intervienen en el cronograma de rehabilitación.