Termoeléctrica Guiteras acometerá mantenimiento por cuatro días

Matanzas, 29 ene (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, acometerá a partir de esta tarde un mantenimiento ligero por cuatro días, con el propósito de reducir el consumo de agua, incrementar la permanencia en línea y estabilizar la potencia por encima de 200 megavatios.

De acuerdo a Rubén Campos Olmo, director general de la planta ubicada en la llamada zona industrial, en esta urbe, las principales tareas durante la parada se concentrarán en la reparación del recalentador de alta temperatura, un agregado de alto deterioro, la limpieza de los calentadores de aire regenerativo, además de acciones correctivas en válvulas y sistemas automático y eléctrico.

El propio directivo aseguró que para apoyar en las más de 500 acciones correctivas y de limpieza ya se encuentran en la industria efectivos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), de la Termoeléctrica de Felton, en Holguín, y de las provincias de Cienfuegos y La Habana.

Resulta de importancia vital este mantenimiento corto porque permitiría extender la permanencia en línea de la Guiteras hasta el mes de marzo, fecha en que se prevé una intervención de mayor profundidad, por 25 días, en espera del capital estimado para septiembre venidero, comentó.

Con la Guiteras fuera desde las 11:47 de esta mañana y la posibilidad de que se incorporen, en el transcurso del día, otras unidades como la 1 y 2 de Santa Cruz y la 3 de Renté, la Unión Eléctrica pronosticó para este jueves mil 050 megawatts de déficit en el horario diurno y mil 795 en la máxima demanda de la noche.

Punta de lanza en la generación térmica en la mayor de las Antillas, la Central con más de tres décadas de fundada destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.