Suspenderá sus servicios por reparaciones el Parque Zoológico Nacional

La Habana, 30 ago (ACN) El Complejo Parque Zoológico Nacional anunció la suspensión de sus servicios al público desde el 1ro. hasta el 5 de septiembre próximo, debido a la necesidad de emprender las tareas de recuperación y mantenimiento tras las actividades realizadas durante el verano.

Sus operaciones habituales serán reanudadas el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 próximos, señalan directivos de la institución en una información oficial replicada por el Portal del Ciudadano de La Habana.

Agradecemos su comprensión, explican, y los invitamos a visitarnos nuevamente para disfrutar de las maravillas de nuestro parque.

La instalación está ubicada en el poblado Calabazar, municipio Boyeros, en una región de topografía muy variada, lo cual permite el mejor acondicionamiento de los animales según su hábitat, en una superficie de 342 hectáreas, en las que hay sembradas miles de plantas, las cuales hacen del lugar una bella área forestal, de acuerdo con especialistas.

Es la quinta zona de Cuba con mayor cantidad de aves observadas, con más de 130 especies, por lo que es considerada por algunos un área de corredor de migratorias.

Cuenta con más de 700 especies de animales, cuyo estilo de vida permite que permanezcan libres de rejas, en condiciones muy cercanas a su hábitat original.

Por convenio, es una unidad docente de la Facultad de Medicina Veterinaria, de la Universidad Agraria de La Habana; y de los institutos Superior de Ciencias y Tecnologías Aplicadas, y del Politécnico Villena Revolución.