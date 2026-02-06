Somos un país de paz (VII)

La Habana, 6 feb (ACN) La doctrina militar de Cuba es la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país, y NO contempla, la agresión a otro país.

Así lo aseguró Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República en comparecencia ante la prensa, que la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente en varios despachos:

Creo que indudablemente puede existir preocupación en la población, pero creo que es menos la preocupación en la población porque la población está participando de eso. La preocupación es de otros, de ese enjambre anexionista que tenemos por ahí, de los que empiezan a flaquear, de los que se empiezan a mostrar cobardes o débiles ante las presiones y la guerra psicológica que nos están haciendo, ante los anuncios de una posible agresión militar o de seguir recrudeciendo el bloqueo a Cuba con las consecuencias que puede traer para nuestro pueblo.

Hay una realidad, Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla, en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos.

Ahora, el que constantemente está hablando de agresión, y sobre todo ha levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba ha sido el Gobierno de los Estados Unidos en estos momentos.

Los revolucionarios sabemos lo que vale defender una revolución, y que la revolución, como lo ha explicado Fidel, como lo ha explicado Raúl, la revolución que no se sabe defender y no fortalece su defensa es muy difícil que sobreviva a determinadas circunstancias. Y es un deber soberano nuestro ante un peligro de agresión prepararnos para la defensa.

Por lo tanto, cuando hicimos los análisis de todo lo que venía pasando: de los sucesos del 3 de enero en Venezuela, de las implicaciones para el área de América Latina y el Caribe, las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un Plan de preparación para la defensa en interés de la Guerra de todo el Pueblo, que comprende la preparación del sistema defensivo territorial de nuestro país en todos sus eslabones, desde la zona de defensa, el municipio, la provincia, hasta el Consejo de Defensa Nacional: de las unidades regulares de las FAR y el Minint; de las brigadas de producción y defensa; de las Milicias de Tropas Territoriales, y también de las estructuras en las zonas de defensa, de las agrupaciones especiales, para elevar nuestros niveles de preparación para la defensa. Lo cual es legítimo y está incluso contemplado en nuestra Constitución.

Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y entonces, de manera gradual y sistemática, todos los componentes de nuestro sistema defensivo territorial se están preparando. Nosotros estamos participando en esa preparación.

En estos momentos han existido dos actividades de preparación del Consejo de Defensa Nacional. Una en la cual actualizamos todos los planes para enfrentar una agresión de los órganos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional; los actualizamos, les incluimos precisiones que tienen que ver con las experiencias que hemos sacado de los últimos conflictos a nivel internacional.

Por otra parte, en otra reunión del Consejo de Defensa Nacional, actualizamos el Plan para el pase al Estado de Guerra, si fuera necesario. Y eso se publicó, porque no lo escondemos, ¡no lo escondemos!

La nota del Consejo de Defensa que se publicó decía exactamente así: En cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al Estado de Guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo. No está diciendo que pasamos al Estado de Guerra; está diciendo que nos estamos preparando para si hay que pasar al Estado de Guerra, en algún momento.

Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulación, la cual enseguida fue acogida por todo el sistema de intoxicación mediática que existe defendiendo los intereses del Gobierno de los Estados Unidos.

Y nuestro pueblo está participando, he visitado unidades militares donde hemos hecho ejercicios, he compartido con estudiantes universitarios que han estado también en tareas de la defensa en zonas de defensa del municipio, y vamos a seguir participando sistemáticamente en este tipo de actividad.