Será Ciego de Ávila sede central por aniversario 87 de la CTC

La Habana, 20 ene (ACN) La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) otorgó a la provincia de Ciego de Ávila la sede de las actividades centrales por el aniversario 87 de la organización sindical, tras evaluar el desempeño integral y estable en los principales indicadores emulativos, precisó el periódico Trabajadores.

La Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC informó que también fueron destacadas las provincias de Matanzas y Sancti Spíritus por sus resultados en el período, mientras que Guantánamo recibió reconocimiento especial por avances en la labor sindical.

El análisis incluyó criterios de todos los sindicatos nacionales y diferentes esferas de trabajo, tomando en cuenta el ambiente político favorable y la sostenibilidad de movimientos productivos en la base, que respaldan la labor de la organización.

Entre los aspectos más sobresalientes de la CTC avileña figuran los avances en la política de cuadros, el fortalecimiento de estructuras de base, el crecimiento del trabajo en redes sociales, la afiliación del sector no estatal y el cumplimiento de indicadores de funcionamiento y aporte.

La provincia acompañó al movimiento obrero en tareas sociales, económicas y productivas, lo que le valió la sede nacional del 26 de Julio en 2025, además de un amplio aporte comunicacional desde los colectivos laborales, con campañas como Latir Avileño, posicionada en la población.

Convocó la CTC también a una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo los días 24 y 25 de enero, como inicio de las celebraciones por el aniversario 87 de la organización sindical.

Las actividades centrales por este aniversario se celebrarán con jornadas productivas en todo el país, mientras la Comisión Organizadora felicitó a los trabajadores por la efeméride del próximo 28 de enero y subrayó que cada territorio enfrenta retos que requieren mayor aporte y participación.