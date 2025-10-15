Saludó Díaz-Canel a participantes en encuentro internacional

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 15 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, saludó hoy a los participantes en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

Como un espacio de debate fundamental para articular fuerzas en un contexto mundial y regional muy peligroso calificó Díaz-Canel al evento, inaugurado esta mañana en la Universidad del PCC Ñico López, en esta capital, con la participación de más de un centenar de invitados de 30 países.

Solo en unidad podremos vencerlo, manifestó el jefe de Estado en su cuenta en la red social X, y acompañó la publicación con el cartel de la tercera edición del encuentro internacional, cuya clausura está fijada para este viernes.

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 15, 2025

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC y miembro del Buró Político, inauguró la cita que cuenta con la presencia de académicos, investigadores, comunicadores, activistas y dirigentes de partidos de izquierda de diversas regiones.

La primera jornada incluye un panel titulado Geopolítica y relaciones internacionales, con expertos de Turquiye, China, Venezuela, Argentina y Cuba, quienes analizaron las tensiones globales y su impacto en las fuerzas progresistas.

También se programa la conferencia magistral “Información y manipulación mediática: la izquierda frente a los desafíos de la Superinteligencia Artificial Cuántica”, a cargo del periodista franco-español Ignacio Ramonet, doctor en Ciencias Sociales y catedrático de Teoría de la Comunicación.

Para el cierre del día se presentarán varios libros vinculados al pensamiento de la izquierda y sus líderes, como parte de las actividades académicas y culturales del encuentro.

La cita, convocada por la revista Cuba Socialista, tiene como objetivos compartir experiencias, examinar desde principios marxistas la lucha de la clase obrera y contribuir a la preparación de cuadros militantes y revolucionarios.

Entre los ponentes figuran Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas; Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores; y Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba.

El III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda está dedicado al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y promueve su máxima de que cada idea fortalece la capacidad de enfrentar las dificultades de la humanidad.