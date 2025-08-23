Saludan en Cuba aniversario 65 de la FMC

La Habana, 23 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, destacó hoy el protagonismo femenino en la obra de la Revolución, al saludar el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas.

"Cuando hablo de resistencia creativa pienso en la mujer cubana", escribió el mandatario en un mensaje de congratulación en X donde subrayó que las féminas protagonizan una revolución dentro de la Revolución.

Asimismo, Díaz-Canel resaltó de las mujeres cubanas su "generosa entrega a la obra común, sonriendo en la dificultad y cantando en el triunfo".

Cuando hablo de resistencia creativa pienso en la mujer cubana. Por su generosa entrega a la obra común, sonriendo en la dificultad y cantando en el triunfo. Felicidades queridas compañeras, por esta revolución dentro de la #Revolución que ustedes protagonizan. #FMC65 pic.twitter.com/LPSQXP6pqe — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 23, 2025

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, extendió igualmente una entrañable felicitación a todas las mujeres cubanas.

En el texto, publicado en X por el legislativo, el también presidente del Consejo de Estado afirmó que la entrega y compromiso cotidianos de las féminas en la vanguardia de las principales tareas de la Patria son digno homenaje al legado de Vilma Espín, fundadora y eterna Presidenta de la organización.

Esteban Lazo: «En el aniversario 65 de la @FMC_Cuba, una entrañable felicitación a todas las mujeres cubanas, #MujeresEnRevolución.

Su entrega y compromiso cotidianos, en la vanguardia de las principales tareas de la Patria, son digno homenaje al legado de Vilma Espín» pic.twitter.com/LiC84wIIH3 — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) August 23, 2025

Manuel Marrero, Primer Ministro de Cuba, a propósito de la fecha compartió en la misma red social una frase del Comandante en Jefe, Fidel Castro: "La Revolución tiene en las mujeres cubanas hoy día un verdadero ejército, una impresionante fuerza política. Y por eso decimos que la Revolución es sencillamente invencible".

#Fidel: "La Revolución tiene en las mujeres cubanas hoy día un verdadero ejército, una impresionante fuerza política. Y por eso decimos que la Revolución es sencillamente invencible (...)".#MujeresEnRevolución #100AñosConFidel pic.twitter.com/v0K3EMJfWm — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) August 23, 2025

Por su parte, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, señaló los importantes logros de la FMC, en el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

En la política exterior, indicó, las mujeres cubanas han sido y son artífices y protagonistas de la diplomacia revolucionaria, sustentada en los principios del internacionalismo, antimperialismo, solidaridad, paz, desarrollo y unidad entre los países del Sur.

Felicitamos a todas las mujeres de #Cuba en el 65 aniversario de la fundación de la @FMC_Cuba.



Esta organización de masas, bajo el legado de Vilma Espín, ha alcanzado importantes logros en el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.#FMC65 pic.twitter.com/nklB9wA2Gg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 23, 2025

"La FMC es más que una organización: es símbolo de lucha, unidad y transformación. Y cada federada es protagonista de ese legado, que se renueva en cada gesto solidario, en cada conquista por la justicia, en cada paso hacia la equidad", refirió el Secretariado Nacional de la organización en su mensaje de aniversario.

Fundada el 23 de agosto de 1960, la FMC desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad.