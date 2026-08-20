Rinden en Ciego de Ávila homenaje a la mujer cubana

Ciego de Ávila, 20 ago (ACN) La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) celebró hoy su aniversario 66 con una gala en el Teatro Principal de la ciudad de Ciego de Ávila, que coincidió este año con las celebraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana.

Mayda Hernández Veleño, miembro del Secretariado Nacional de la FMC, calificó el encuentro como "un verdadero regalo a la mujer avileña", en declaraciones ofrecidas durante la actividad, y subrayó el carácter especial que adquiere este año la efeméride al coincidir con el centenario del Comandante en Jefe.

Como parte del programa, autoridades del territorio entregaron el Premio Provincial de Medio Ambiente a entidades y personas que han apoyado el trabajo ambiental de la provincia.

Hicieron la entrega Yuslaivis Borges González, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido; Hiorvanys Espinosa Pérez, vicegobernador de la provincia; y Janet Quiñónez Gálvez, delegada territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Ciego de Ávila.

La gala incluyó además la entrega de la distinción 23 de Agosto a federadas destacadas en la emulación desde la base, entre ellas Marilis Salazar Durán, Alicia Díaz Hernández, Magdalena Díaz Matos, Nexy Veliz Naranjo, Milagro Rodríguez Rodríguez, Saida Williams Cabaroca, Lourdes Dorta Pérez, Maribel Carrazana Avilés, Zoila Victoria Gutiérrez Jiménez, Glaida Rosa Hernández Suárez y Lourdes Milagro Laine Valdés.

Asimismo, recibieron la importante distinción de la organización femenil los hombres Danis Rodríguez Ceballos y Alfredo Fernández Arcia, colaboradores y portadores con su trabajo a los valores de la organización femenil.

El programa artístico contó con presentaciones musicales, entre ellas la interpretación final de Luis Miguel Lago Jorge, así como un video resumen del quehacer de la provincia.

Este espectáculo estuvo dirigido por Orlando Concepción González, en tanto su elenco fue integrado absolutamente por varones como el presentador Alfredo Fernández Arcia, el declamador Carlos Ramos Riso, los solistas Luis Miguel Lago Jorge y Héctor Luis de Posada, el dúo de Alaín y Alex Poveda y los comediantes Los FonoAritméticos y como invitado especial, el humorista musical Manuel Alfonso Lyon.

La FMC, fundada el 23 de agosto de 1960 bajo el liderazgo de Vilma Espín Guillois, agrupa hoy a millones de cubanas y mantiene presencia activa en los 10 municipios de la provincia de Ciego de Ávila.