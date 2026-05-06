Revista Justicia y Derecho indexada ya en Latindex

La Habana, 6 may (ACN) La revista científica en línea Justicia y Derecho, editada por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, fue incorporada al Catálogo 2.0 de Latindex, sistema regional que reúne publicaciones que cumplen estándares internacionales de calidad.

Según informó el Tribunal Supremo Popular en su perfil institucional en Facebook, la inclusión constituye un reconocimiento a las prácticas editoriales de la publicación, que mantiene un compromiso con la ciencia abierta y el desarrollo humano.

Fundada el 4 de junio de 2003, Justicia y Derecho ofrece un espacio arbitrado para la socialización de artículos especializados vinculados con la ciencia jurídica y la impartición de justicia, en español e inglés, con frecuencia semestral.

La revista está dirigida a magistrados, jueces, trabajadores de los tribunales, juristas, estudiantes y académicos del Derecho, así como a profesionales de diversas áreas cuyos resultados de investigación contribuyan a la mejora de la actividad judicial.

Durante sus primeros veinte años, la publicación adoptó el formato impreso (ISSN: 1810-0191, RNPS: 0504) y posteriormente debutó en línea (ISSN e: 3105-1170, RNPS: D-000016), aplicando el protocolo OAI-PMH que facilita la interoperabilidad con otros sistemas de información.

Sus prácticas editoriales se basan en estándares internacionales promovidos por el Comité de Ética de las Publicaciones (COPE), y más del 90 por ciento de los contenidos incluidos en cada entrega corresponden a textos científicos.

El número actual, Vol. 23 Núm. 41 (enero-junio 2026), incluye estudios sobre ética judicial en Iberoamérica, inteligencia artificial aplicada a la justicia, tutela de grupos vulnerables y debates sobre maternidad subrogada y adopción, entre otros temas.

La revista se publica bajo el modelo de acceso abierto no comercial, sujeto a licencia Creative Commons Reconocimiento/Atribución-No Comercial (CC-BY-NC 4.0), lo que garantiza la gratuidad en la recepción, procesamiento y difusión de los artículos.