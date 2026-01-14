Respalda ALBA a Cuba en defensa soberana

La Habana, 14 ene (ACN) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su respaldo al pueblo y al Gobierno de Cuba, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la defensa de su soberanía e independencia nacional.

El bloque regional afirmó, en un comunicado desde su página web, que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento esencial de la convivencia pacífica entre los Estados, al consagrar principios como la igualdad soberana, la no injerencia en asuntos internos y la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial.

La organización reconoció la trayectoria de la política exterior cubana, basada en la independencia y el compromiso con el multilateralismo, y destacó su vocación por la cooperación internacional y la solidaridad con los países del Sur Global.

El ALBA exhortó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el respaldo a Cuba, en coherencia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que demandan el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la Isla.

La declaración subrayó que la cooperación y la estabilidad en América Latina y el Caribe requieren acciones responsables de los Estados y organismos internacionales, en favor de la paz y el bienestar colectivo.

El comunicado se inscribe en la continuidad de pronunciamientos regionales que reclaman el cese de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba.

Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente el comunicado de la institución regional:

COMUNICADO DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA)

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su más firme respaldo y acompañamiento al pueblo y al Gobierno de la hermana República de Cuba, a su Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación y a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo, en un marco de respeto mutuo, igualdad soberana y apego al Derecho Internacional.

El ALBA reafirma que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento esencial de la convivencia pacífica entre los Estados, al consagrar principios universales como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado, la solución pacífica de las controversias y el derecho inalienable de cada pueblo a decidir su propio proyecto político, económico y social.

La Alianza reconoce y valora la trayectoria histórica de la política exterior cubana, construida desde una doctrina de independencia, dignidad nacional y profundo compromiso con el multilateralismo. A lo largo de su historia, Cuba ha demostrado una vocación permanente por la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y el respeto a las normas del Derecho Internacional, contribuyendo de manera sostenida al entendimiento, la paz y el bienestar colectivo, especialmente en favor de los países del Sur Global.

El ALBA exhorta a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener su respaldo decidido y solidario con la República de Cuba, en coherencia con las resoluciones adoptadas de forma reiterada y mayoritaria por la Asamblea General de las Naciones Unidas que demandan el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra ese país, y a contribuir de manera responsable a la paz, la estabilidad y la cooperación en América Latina y el Caribe.