Resaltan fuertes vínculos parlamentarios entre Cuba y China (+ Fotos y Video)

La Habana, 23 sep (ACN) Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que los excelentes vínculos entre los órganos legislativos de Cuba y China han contribuido sustantivamente al permanente intercambio de experiencias entre ambas naciones.

Al recibir este lunes en el Capitolio Nacional a Huang Chuping, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Guangdong (China), el también presidente del Consejo de Estado de Cuba también exhortó a continuar fortaleciendo los nexos de los Grupos Parlamentarios de Amistad y las comisiones de los dos Parlamentos sobre temas de interés común.

Según informó la Asamblea Nacional del Poder Popular, Lazo destacó la voluntad de su país de seguir profundizando las especiales relaciones de amistad con China en la Nueva Era, y de acelerar la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China.

Además, agradeció las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo de China a la denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y a la reinclusión de la mayor de las Antillas en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

En tanto, Huang Chuping refirió que, desde la llegada a Cuba ha podido sentir la importante amistad entre los dos países, como compañeros y hermanos.

Señaló que las relaciones bilaterales se han convertido en un buen ejemplo de sincero apoyo mutuo entre países en desarrollo, y de cooperación solidaria entre países socialistas.

Asimismo, el visitante reiteró la disposición de fortalecer las relaciones interparlamentarias, los intercambios y la cooperación en áreas de interés mutuo.

Igualmente subrayó los estrechos vínculos existentes entre las provincias de La Habana y Guangdong.

Por la parte cubana participaron además la vicepresidenta y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, respectivamente; Lazarojim Alberto Campos, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la hermana nación asiática; y funcionarios de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.