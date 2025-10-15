Resaltan Cuba y Vietnam fortaleza de los vínculos partidistas

La Habana, 15 oct (ACN) A continuar impulsando la relación interpartidista para consolidar el trabajo político a partir de experiencias llamó hoy Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), en conversación con una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Morales Ojeda destacó la relevancia de los intercambios sostenidos entre autoridades de ambos países que han enriquecido los nexos bilaterales.

Señaló además que en el más reciente período los dos Estados han tenido la oportunidad de conmemorar fechas importantes como el aniversario 95 de la fundación del PCV, los 80 años de la independencia vietnamita y las cinco décadas de la reunificación nacional de ese pueblo.

Recordó que próximamente ambos gobiernos celebrarán 65 años de lazos diplomáticos, a la vez que subrayó que para la mayor de las Antillas es un honor que esta hermana nación esté presente en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, expresando que en el contexto actual es necesario reforzar la conciencia marxista y revolucionaria.

Puntualizó que este evento dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a cumplirse en 2026, beneficia el propósito de la revista Cuba Socialista del PCC de divulgar un pensamiento crítico conforme a los principios de la Revolución cubana.

Manifestó que la primera edición del Festival Internacional Granma Rebelde, en celebración a los 60 años de los periódicos Granma y Juventud Rebelde, será también una oportunidad para construir alianzas con medios internacionales de izquierda.

Pham Xuan Thuy, vicejefe de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del PCV, quien encabeza la delegación visitante, agradeció la invitación de la isla al encuentro de publicaciones que inició hoy como una estrategia para enfrentar desde la comunicación los tiempos actuales.

Expresó además el interés de su país en seguir el fortalecimiento de los vínculos con la tierra caribeña en materia política y de cooperación para el desarrollo de los pueblos.

Esta visita permite fortalecer la conexión entre la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del PCV y el Departamento Ideológico del CCPCC sobre la base de un acuerdo de cooperación firmado en 2023 entre ambas estructuras y al mismo tiempo es un reflejo de la amistad entre las dos tierras, forjadas por el líder vietnamita Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Participaron en el espacio los miembros del CCPCC Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Marydé Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico, Aylin Álvarez García, vicerrectora primera de la Universidad del PCC, entre otros funcionarios y representantes de la comitiva vietnamita.