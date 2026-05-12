Resalta Fiscalía función del Consejo de Defensa Nacional y Directiva 1

La Habana, 12 may (ACN) La Fiscalía General de la República destacó la misión del Consejo de Defensa Nacional y la Directiva 1 de su Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para la gestión de la reducción del riesgo de desastre en Cuba.

Desde su perfil en la red social Facebook la institución refirió que la norma perfecciona la preparación integral ante peligros naturales, tecnológicos y sanitarios, en consonancia con el Marco de Sendai 2015-2030 y los intereses de la Defensa Civil.

La Directiva 1, dictada sobre la base de la Constitución de la República y el Acuerdo del Consejo de Estado de diciembre de 2006, derogó la anterior de 2010 y entró en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

El documento mandata a todos los organismos de la Administración Central del Estado, órganos estatales, entidades nacionales, empresas, organizaciones políticas, de masas y sociales, así como a las personas jurídicas y naturales residentes en el país, a cumplir íntegramente sus disposiciones.

El Consejo de Defensa Nacional dirige la respuesta desde el Centro de Dirección para Situaciones de Desastre, activado en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que coordina la alerta temprana, estudios de riesgo y fases de gestión.

La situación de desastre se decreta por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional a propuesta del Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, cuando el evento supera la capacidad habitual de respuesta y recuperación.

Las fases establecidas son prevención, preparativos, respuesta y recuperación, con plazos específicos para rehabilitar servicios vitales y reconstruir.

Se incluyen además fases de alerta temprana: informativa, alerta, alarma y recuperativa.

Todos los niveles deben elaborar planes de reducción del riesgo de desastre, normas de protección y mapas de trabajo, mientras las fuerzas territoriales se organizan en brigadas médicas, grupos de salvamento y comisiones de evaluación de daños.

Entre las disposiciones finales figuran la adecuación de la legislación interna, la creación de comisiones de protección de la población y centros de gestión, así como la inclusión de la temática en los planes de estudio de todos los niveles educativos.

El aseguramiento financiero y material para estos procesos se garantiza mediante el Presupuesto del Estado, reservas estatales, proyectos de cooperación internacional y donaciones.

Cumplir las indicaciones del Consejo de Defensa Nacional y de su Directiva 1 asegura el éxito en las tareas de reducción del riesgo de desastre, al tiempo que protege vidas humanas y bienes materiales en todo el territorio nacional.