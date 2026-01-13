Resalta Díaz-Canel jornada de honor y gloria a compatriotas caídos

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 13 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, destacó hoy la jornada de homenaje nacional a los 32 combatientes caídos en el ataque a Venezuela, a partir de la llegada a la patria de sus restos mortales.

En X, el jefe de Estado señaló que este jueves, Cuba recibirá con honor y gloria a sus compatriotas, caídos heroicamente en defensa de la soberanía de una nación hermana.

#Cuba recibirá con #HonorYGloria a nuestros 32 compatriotas, caídos heroicamente en defensa de la soberanía de una nación hermana.



Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del Presidente de #Venezuela. pic.twitter.com/COCbEzB1YX — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 13, 2026

Díaz-Canel subrayó en su mensaje: "Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del Presidente de Venezuela".

Los 32 cubanos caídos el pasado 3 de enero cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones homólogas del país sudamericano.

El Presidente de la República de Cuba declaró dos días de Duelo Nacional, a partir de las 6:00 a.m. del pasado día 5 de enero hasta las 12 de noche del día 6 de enero.

Este jueves, serán recibidos en La Habana los restos mortales de los 32 combatientes, con honores militares y populares, en el inicio de una jornada de homenaje nacional que culminará con su inhumación el viernes en sus localidades de origen.

De acuerdo con una nota del Gobierno Revolucionario, los compatriotas caídos recibirán el primer homenaje póstumo en ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí, y serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en cuyo trayecto una representación del pueblo les rendirá honores.

Desde las 10.00 horas del propio día 15 de enero en la sede del Minfar estarán expuestos los restos mortales los combatientes para el homenaje de la población.

El viernes 16 de enero, a las 07.30 horas, los habaneros se concentrarán en la Tribuna Antimperialista José Martí para realizar el acto que dará inicio a una Marcha del Pueblo Combatiente, y a las 09.00 horas se realizarán ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales.

A las 16.00 horas del día 16 de enero serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.