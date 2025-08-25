Reportan tormenta local severa en la ciudad de Camagüey   

Camagüey, 25 ago (ACN) El Centro Meteorológico Provincial de Camagüey reportó la ocurrencia de una tormenta local severa en esta ciudad, con caída de granizos, al final de la tarde de este domingo, a causa de un desarrollo convectivo tardío que generó aislados chubascos y tormentas eléctricas fuertes hacia el interior del territorio.

Ese fenómeno afectó a la demarcación alrededor de las 7:00 pm, y según se pudo constatar a través de varios testimonios de personas, los granizos, aunque no fueron abundantes, tenían el tamaño aproximado de un chícharo.

El evento severo impactó en los repartos Las Mercedes, Julio Antonio Mella, y en las inmediaciones de la terminal de Ómnibus Nacionales y de la circunvalación sur.

En la urbe cabecera de manera general hubo viento y precipitaciones fuertes durante la tarde, como consecuencia de la situación meteorológica.

Según precisó la dependencia camagüeyana del Instituto de Meteorología, lo anterior estuvo incentivado por el tránsito por los mares al sur de una nueva onda tropical, combinado con un aumento de la humedad, el fuerte calentamiento del día y factores locales.