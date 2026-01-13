Rememoran patriótica quema de Bayamo por su pobladores

Bayamo, 13 ene (ACN) La patriótica quema de Bayamo por sus habitantes, el 12 de enero de 1869, para evitar que cayera en manos de los colonialistas españoles, fue rememorada en esta ciudad con una gala artística.

Titulada De sus ruinas calcinadas nació la patria cubana, la velada, celebrada este lunes en la Plaza del Himno, reunió a artistas locales que dramatizaron el acto sublime de quienes 157 años atrás decidieron reducir a cenizas sus hogares y marchar a una dura vida en la manigua.

Declamación de poesías, danzas e interpretación de canciones rindieron homenaje a los protagonistas del imperecedero acto, en tanto otros escenificaron su marcha al monte a caballo, en carretas tiradas por bueyes y a pie.

Presentes en la celebración estuvieron Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, y sus homólogos en el municipio de Bayamo.

Al hablar a los cientos de citadinos presentes en la celebración, Reidir Bernal Gómez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reafirmó que en caso de agresión a Cuba el enemigo encontrará un pueblo dispuesto a darlo todo por su libertad.

Bernal Gómez condenó la agresión yanqui a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La quema de la hoy Ciudad Monumento Nacional es considerada una las hazañas más gloriosas de las gestas independentistas de los cubanos.