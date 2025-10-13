Refuerzan control de precios agropecuarios en La Habana

ACN | Foto: Tomada de la Página en Facebook del Gobierno de La Habana

La Habana, 13 oct (ACN) En cumplimiento de la Resolución 148/2025 emitida por la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, se intensifican las acciones de fiscalización y control de precios en mercados agropecuarios de la capital, con el propósito de enfrentar prácticas especulativas que afectan a la población, precisó el portal web del Gobierno de La Habana.

Dicha disposición, firmada por la gobernadora de La Habana, fijó topes de precios unificados de compra al productor, mayoristas de acopio y minoristas en entidades estatales y mercados arrendados a formas productivas de la agricultura, incluidos los gestionados por el Ejército Juvenil del Trabajo y la Agricultura Urbana para toda La Habana

La Dirección Municipal de Finanzas y Precios (DMFP) de Plaza de la Revolución informó que se aplicó el Decreto Ley 91, artículo 12, inciso j), con una multa de 16 mil CUP a un infractor por establecer precios superiores en nueve productos agropecuarios.

En la feria de 17 y 8, inspectores detectaron pimientos ofertados a 380 CUP, lo que generó una sanción de 10 mil CUP según el Decreto 30, artículo 7 inciso b), y por ese mismo inciso se impuso otra multa de igual cuantía a un vendedor de pepinos a 70 CUP, mientras que por la venta de plátano burro sin precio visible se aplicó una multa de siete mil CUP, conforme al artículo 7 inciso a) del propio decreto.

La DMFP de Arroyo Naranjo reportó que en la feria de la calle Mina, entre Calzada de Managua y Atlanta, se impusieron tres multas de ocho mil CUP cada una por violaciones del Decreto 30, artículo 7 inciso b), y otra de cinco mil CUP por incumplir la obligación de exhibir los precios. El monto total ascendió a 29 mil CUP.

Durante la jornada también se realizaron controles en la Plaza África, en Alamar, municipio Habana del Este; en la calle Santa Catalina, en Diez de Octubre; en el área del anfiteatro de Guanabacoa; y en el paseo de la calle 51, en La Lisa, y en esos lugares se aplicaron sanciones entre dos mil y 16 mil CUP, de acuerdo con la gravedad de las infracciones y lo establecido en el Decreto 30 y el Decreto Ley 91.

Los equipos de inspección de las direcciones provincial y municipales de Finanzas y Precios adoptaron además medidas de decomiso en los casos donde se constató especulación, según la información oficial.

Estas acciones integran la estrategia gubernamental para garantizar la protección del consumidor y el cumplimiento de los precios establecidos, en correspondencia con la política económica del país y el fortalecimiento de la disciplina comercial.

El documento dejó sin efecto la Resolución 69 del 28 de abril de 2025 y otras disposiciones anteriores sobre precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios.