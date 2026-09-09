Recorrió Díaz-Canel fuente de abasto El Gato en Mayabeque

La Habana, 9 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó este martes en Mayabeque la fuente de abasto de agua “El Gato”, principal sistema suministrador para municipios del este de La Habana.

Durante el recorrido, según precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional, el mandatario intercambió con directivos y especialistas sobre el funcionamiento de los 17 pozos que abastecen a más del 27 por ciento de la población capitalina, incluidos los municipios de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Cotorro y Diez de Octubre.

En la visita participaron el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez.

Los especialistas explicaron al Jefe de Estado el programa de inversiones y mantenimiento previsto, que incluye la supresión de fugas en pozos y conductoras, el completamiento de equipos de bombeo, el mantenimiento integral de la infraestructura civil y acciones para garantizar la estabilidad eléctrica.

Díaz-Canel revisó cronogramas de sistemas ya visitados como “Paso Seco” y “Cuenca Sur”, y analizó la extensión del plan integral a otras fuentes del país, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio incluso ante interrupciones eléctricas.

El Presidente subrayó que la primera etapa del programa busca coincidir con el aseguramiento eléctrico mediante grupos electrógenos, y que la etapa definitiva se proyecta con fuentes renovables de energía.

Posteriormente, en el Central Agroindustrial Azucarero “Boris Luis Santa Coloma”, en el mismo municipio de Madruga, el mandatario instó a directivos y trabajadores a diversificar producciones como la zafra de meladura y derivados de la caña, para incrementar ingresos y beneficios sociales.

En la finca “La Esperanza”, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Nelson Fernández, Díaz-Canel destacó la experiencia del productor Lázaro Fundora, quien desarrolla cultivos variados, apicultura y energías renovables, con autonomía y estabilidad laboral.

El recorrido concluyó en la Unidad Empresarial de Base “Amistad cubano vietnamita”, en San José de Las Lajas, dedicada a la mejora genética avícola, donde se resaltó la importancia de la autonomía energética y el impacto directo en la producción nacional de gallinas.