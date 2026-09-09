Recibió Esteban Lazo a parlamentario japonés

La Habana, 9 sep (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) y del Consejo de Estado, recibió este martes en el Capitolio Nacional a Kenji Isezaki, miembro de la Cámara de Consejeros de la Dieta de Japón y secretario general de la Liga Parlamentaria de Diplomacia Humanitaria, quien realiza visita oficial al país, precisó la institución parlamentaria cubana desde su perfil en la red social Facebook.

Isezaki es académico y político con reconocida trayectoria en temas de paz y seguridad internacional. Profesor emérito de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, ha ocupado responsabilidades en misiones de Naciones Unidas en Sierra Leona y Timor Oriental, además de actuar como enviado especial del Gobierno japonés para programas de desarme y reintegración en Afganistán.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de fortalecer los vínculos parlamentarios y de cooperación entre Cuba y Japón, caracterizados por estabilidad y respeto mutuo.

Japón ha acompañado proyectos de desarrollo en la Isla mediante asistencia técnica y programas de la Agencia de Cooperación Internacional (JICA), en sectores como salud, agricultura y medio ambiente.

En el ámbito político, se recuerda la visita del primer ministro Shinzo Abe a La Habana en 2016, primera de un jefe de gobierno japonés al país.

También, en el plano cultural, se destacan los intercambios académicos y la conmemoración de la inmigración japonesa a Cuba desde finales del siglo XIX, elementos que consolidan una cooperación pragmática y el interés compartido en fortalecer la amistad y el desarrollo sostenible.