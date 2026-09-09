Expone Canciller incoherencia de EE.UU. con derecho internacional

La Habana, 9 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó este martes que la práctica de la actual administración estadounidense de renombrar lugares geográficos sin reconocimiento de las normas internacionales constituye una incoherencia con el derecho internacional.

"Por el camino que va, el gobierno de Estados Unidos va a dejar geográficamente desorientados a sus ciudadanos. Pronto no sabrán en qué golfo, lago, edificio, país, continente o planeta se encuentran', destacó el Canciller en su perfil en la red social Facebook.

La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, lo cual se vulnera cuando un país impone unilateralmente denominaciones que desconocen la autoridad legítima de otros gobiernos.

Este proceder contradice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que obliga a los Estados a actuar de buena fe en sus relaciones internacionales, y genera un acto de imposición que desconoce la práctica diplomática y la costumbre internacional.

Tales acciones se inscriben en una política de desconocimiento del derecho internacional consuetudinario, que reconoce la validez de las denominaciones oficiales adoptadas por los Estados en sus territorios, y reflejan una postura unilateral que erosiona los principios de igualdad soberana y no intervención.

El mal asesoramiento, improvisación e ignorancia del Secretario de Estado actual trae como consecuencia estos fallos épicos en materia de política internacional.