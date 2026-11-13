Reconocieron en Villa Clara entrega y valor de los bomberos

Santa Clara, 13 nov (ACN) La entrega de combatientes y trabajadores civiles que protegen vidas y bienes fue reconocida hoy en Santa Clara durante el acto por el aniversario 330 de la creación del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba, fundado en esta ciudad en 1696.

Rindió homenaje la ceremonia a quienes cumplen misiones de prevención y extinción de incendios, rescate y salvamento, además de fiscalizar las regulaciones de seguridad y protección en centros laborales y comunidades.

En nombre del ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, el mayor Jailer Pérez Miguel dio lectura a un mensaje de felicitación y agradecimiento a los bomberos, por anteponer la integridad de la población a su seguridad personal durante el cumplimiento del deber.

Por sus resultados, la Orden No. 31 del jefe provincial del Ministerio del Interior concedió la condición Elogio a la Virtud al teniente coronel Eleser Meneses Herrera, a los tenientes coroneles Andrés Díaz Costa y Yelieski Pombo Domínguez, al mayor Sergio Delgado Guadarrama, al subteniente Irume Josué Pérez Rodríguez y a los trabajadores civiles Orel González Abreu y Edeivis Pérez Pérez.

Asimismo, se otorgó la Distinción por el Servicio Distinguido a oficiales que han demostrado preparación, sacrificio y fidelidad en el desempeño de sus responsabilidades, reconocimiento que destaca la continuidad de una labor esencial para la seguridad de la población.

Al agradecer la distinción, el teniente coronel Eleser Meneses Herrera, jefe del Cuerpo de Bomberos en Villa Clara, subrayó que el reconocimiento pertenece también a todos los integrantes de la fuerza, incluidos los compañeros que entregaron la vida en cumplimiento del deber.

El jefe provincial señaló que la preparación, la disciplina y el cumplimiento de las medidas de seguridad constituyen las principales garantías para enfrentar incendios, accidentes y operaciones de rescate, y reafirmó que la misión de los bomberos consiste en proteger a las personas y reducir las pérdidas materiales.

Durante el acto se destacó que los bomberos no solo acuden a extinguir incendios, sino que participan en la prevención, la protección de instalaciones y el enfrentamiento de situaciones que amenazan la tranquilidad ciudadana y el orden interior.

La conmemoración, presidida por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, reunió a jefes y oficiales del Ministerio del Interior en Villa Clara y contó con momentos culturales dedicados a los integrantes del Cuerpo de Bomberos.

A 330 años de su fundación, la jornada colocó en primer plano una labor que suele transcurrir lejos de los reflectores, pero que se hace visible cada vez que una sirena anuncia una emergencia y un equipo sale a proteger a la comunidad.