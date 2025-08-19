Reconocen a mujeres guantanameras en aniversario 65 de la FMC

Guantánamo, 19 ago (ACN)La Distinción 23 de Agosto y el Sello Conmemorativo 65 Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) fueron otorgados hoy a federadas, instituciones, organizaciones de base y personalidades guantanameras, en ocasión de las actividades por el aniversario 65 de esa organización, que se celebrará el próximo 23 de agosto.

Acompañaron la ceremonia en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales Coello, la cual rinde homenaje al papel de la mujer en las luchas por la independencia, representantes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, de organizaciones políticas y de masas, la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución, y fundadoras y dirigentes de base de la organización femenina.

La Distinción 23 de Agosto se otorga a integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas que cumplen 20 años o más en la organización, con el reconocimiento a su participación activa y revolucionaria en diversas esferas, así como su compromiso con los órganos que defienden la Patria Socialista y los principios de la Revolución.

En honor a la destacada labor, el Secretariado Nacional instituyó, por única vez, el Sello Conmemorativo 65 Aniversario de la FMC, que reconoce a federadas destacadas, instituciones, personalidades, colectivos laborales y organizaciones de base que diariamente contribuyen al crecimiento de la organización femenina.

Fueron reconocidos con el Sello Conmemorativo los bloques Celia Sánchez Manduley, del municipio de El Salvador, el 65 Haydée Santamaría Cuadrado y el 63 Tamara Bunke, del municipio de Manuel Tames, además de la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo, la Escuela Especial 14 de Junio y la Plaza de la Revolución Mariana Grajales.

En la mañana de hoy, durante el acto de condecoraciones celebrado en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, recibieron la Distinción 23 de Agosto y el Sello 65 Aniversario, varias féminas destacadas, instituciones, organizaciones de base y personalidades guantanameras. pic.twitter.com/HWI6AdFU1M — Lidise (@Lidise0209) August 19, 2025

Juana Eglis Fernández Louit, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, destacó que el Sello Conmemorativo 65 Aniversario representa un compromiso con la organización, la cual está involucrada en el perfeccionamiento de su vida interna y en la defensa de la Revolución, y continúa así con el legado de Vilma Espín.

Mientras, Yaneisi Nápoles Galván, del bloque Celia Sánchez Manduley, del municipio de El Salvador, enfatizó en el trabajo desde la base y la vinculación con las necesidades más cercanas de las mujeres, con su atención y guía para lograr el crecimiento de la organización.

Merecedoras de un Reconocimiento Especial en la emulación nacional de la FMC, la organización en Guantánamo, que agrupa a más de 192 mil miembros, celebra los resultados de trabajo en los temas de Comité de Género y en el Programa Nacional de Adelanto de la Mujer y el desarrollo de cursos de adiestramiento adaptados a las demandas de cada municipio y las labores en patios y parcelas.

La FMC, fundada el 23 de agosto de 1960, agrupa a las mujeres cubanas, representa sus intereses y desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y en la defensa de la Patria.