Recibe Lazo a Presidenta Asamblea Nacional Santo Tomé y Príncipe

La Habana, 21 sep (ACN) «La relación entre Cuba y Santo Tomé y Príncipe es de larga data. Recientemente, cumplimos 50 años de vínculos diplomáticos, los cuales están marcados por la solidaridad y la colaboración en diferentes ámbitos», expresó este sábado el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; al recibir, en el Capitolio Nacional, a la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço; quien realiza una visita oficial a Cuba, al frente de una delegación parlamentaria.

Tras la tradicional ceremonia militar y pase de revista, y la interpretación de los dos himnos nacionales; ambos líderes parlamentarios sostuvieron conversaciones oficiales. Lazo Hernández resaltó las históricas y entrañables relaciones con los pueblos hermanos africanos y su invaluable aporte al crisol de la nacionalidad cubana.

«Deseo ratificarle el agradecimiento por el apoyo de Santo Tomé y Príncipe en nuestro justo reclamo por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos», agregó el titular del legislativo cubano. A su vez, compartió sobre las características, la composición y la actividad de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Respecto a los vínculos entre ambas asambleas nacionales, Esteban Lazo exhortó a que «el trabajo de los grupos parlamentarios de amistad entre Cuba y Santo Tomé y Príncipe tenga un impacto positivo en el desarrollo de las relaciones bilaterales».

Por su parte, Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço destacó la relevancia de su visita oficial a Cuba, con el objetivo de fortalecer las relaciones interparlamentarias y, especialmente, entre los pueblos cubano y santotomense.

«Las relaciones entre nuestras naciones son históricas y están basadas en la solidaridad fraterna que se nos extendió desde los inicios de nuestra independencia; desde esta tierra maravillosa que, con su historia de resistencia, lucha y solidaridad internacional, es un ejemplo que debe ser seguido por todos aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo», refirió en su intervención.

Asimismo, coincidió en la relevancia de promover un intercambio regular y sistemático entre las comisiones y grupos parlamentarios de amistad. Por último, agradeció profundamente por la histórica solidaridad de Cuba con su nación en diferentes sectores, «una acción invaluable que nunca será olvidada por el pueblo de Santo Tomé y Príncipe».

Estuvieron presentes, además, en el fraternal encuentro, la vicepresidenta y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, respectivamente; directivos de las comisiones parlamentarias; Yaisel Osvaldo Pieter Terry, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con el país africano; Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores; y funcionarios de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Tras las conversaciones oficiales, los presidentes de las asambleas nacionales de Cuba y Santo Tomé y Príncipe rubricaron un acuerdo de cooperación interparlamentaria.

Como parte del programa de su visita oficial a Cuba, la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe depositó una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial que perpetúa la obra del Apóstol, en la Plaza de la Revolución de La Habana; acompañada por la vicepresidenta del legislativo cubano, Ana María Mari Machado.

Además, recorrió el Centro Fidel Castro Ruz, donde profundizó en el pensamiento, la obra, la vida y el ejemplo del líder histórico de la Revolución cubana; y su entrañable amistad con África y otros pueblos.