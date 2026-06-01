Rechazo al bloqueo que se sufre en carne propia y desde la profesión 

Cienfuegos, 1 jun (ACN) El doctor Alexis Conde Mérida, especialista en Segundo Grado en Sicología en el hospital provincial doctor Gustavo Aldereguía Lima, expresó hoy en Cienfuegos su respaldo a la Revolución Cubana y rechazó las calumnias del gobierno de los EE. UU contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Conde Mérida, orador en la tribuna abierta celebrada en el Parque José Martí. ha vivido desde lo personal y en su profesión la crisis generada por el bloqueo económico a Cuba.

Para el pueblo de Cuba, Raúl es la historia viva, es quien nos sigue inspirando en la defensa de la Patria, y constituye el ejemplo a seguir porque con 95 años aún se mantiene con el pie en el estribo y con la convicción profunda de Patria o Muerte Venceremos, expresó.

Rechazamos rotundamente el bloqueo y las sanciones unilaterales que ahogan la economía cubana, en especial el sistema energético nacional, dijo.

Significó que 16 dias de bloqueo norteamericano a Cuba equivalen al cuadro básico de medicamentos para todo el país, y solo 21 horas de ese cerco es el costo de la insulina anual para todos los diabéticos cubanos, y esas son las carencias de medicamentos e insumos que enfrentamos día a día para salvar vidas humanas.



En la tribuna se encontraban presentes Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora, así como una nutrida representación del pueblo cienfueguero.

En las conclusiones del acto Ana Ibis Gómez, secretaría general de la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio, manifestó la decisión de las féminas de defender a esta Isla, dónde han crecido sus hijos y nietos en paz, a pesar de los más de 60 años de crudo bloqueo yanqui.

Tal y como auguró el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el pueblo cienfueguero nunca le fallará a la Revolución, ni tampoco a Raúl, una decisión coreada en la cita de esta provincia.