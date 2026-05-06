Rechaza Parlamento cubano nueva orden ejecutiva de EE. UU.

La Habana, 6 may (ACN) La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) rechazó hoy la nueva Orden Ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que intensifica la guerra económica, con el propósito de recrudecer aún más el ilegal e inmoral castigo colectivo al pueblo cubano.

En una declaración publicada en el sitio oficial de la Asamblea Nacional, la Comisión denunció que tal disposición vuelve a vulnerar la soberanía y la autodeterminación, al extender presiones y amenazas de sanciones secundarias a terceros Estados y entidades que mantengan vínculos comerciales o financieros con la mayor de las Antillas.

También cuestionó recientes declaraciones del mandatario estadounidense que acentúan la escalada belicista al amenazar con agredir a Cuba militarmente.

El pueblo cubano defenderá el sistema político refrendado en la Constitución, subrayó la Comisión, y recordó que más de seis millones de ciudadanos ratificaron recientemente su apoyo a la independencia y a la Revolución mediante la iniciativa Firma por la Patria.

Asimismo, reafirmó en el texto el compromiso histórico de Cuba con la paz y los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El órgano parlamentario destacó la masiva participación popular en las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, como expresión de unidad frente a las amenazas externas, y convocó a parlamentos y parlamentarios del mundo a alzar sus voces para frenar la creciente hostilidad económica, energética y militar del gobierno estadounidense contra Cuba.

Recordó que el reciente Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, efectuado en La Habana, ratificó el derecho de la nación a vivir en paz y a desarrollarse, y llamó a multiplicar la solidaridad en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.