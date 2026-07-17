Realizan graduación aniversario 73 en Academia Máximo Gómez 

La Habana, 17 jul (ACN) La Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mayor General Máximo Gómez Báez, Orden Antonio Maceo y Orden Carlos J. Finlay, celebró hoy la graduación de la promoción aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según precisó la institución educativa militar desde su perfil en la red social Facebook, el acto estuvo presidido por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, además de otros directivos, jefes y oficiales de la institución educativa - militar.

Durante la ceremonia los alumnos recibieron sus títulos y expresaron el compromiso de aplicar los conocimientos adquiridos en las nuevas responsabilidades de mando que asumirán en las unidades militares.

Los oficiales ratificaron su decisión de defender la Revolución inspirados en las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

Fundada en julio de 1963, la institución constituye uno de los principales centros superiores científico-docente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con programas de especialización en Mando y Estado Mayor en niveles táctico, táctico-operativo y operativo-estratégico.