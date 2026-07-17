Niña lorquiana regresa al Museo Farmacéutico

Matanzas, 17 jul (ACN) A tres décadas de su estreno, la puesta en escena "La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón", espectáculo unipersonal a cargo de Rubén Darío Salazar Taquechel, regresó hoy al Museo Farmacéutico de esta ciudad.

Inspirada en el cuento popular andaluz recogido por Federico García Lorca, la obra evocó el legado del prestigioso autor español que tuvo interesantes nexos con Cuba y Matanzas, y el auditorio agradeció desde los aplausos.

Hay que agradecer a Lorca y recordar el estreno de este texto llevado a las tablas del mundo; qué mejor manera de hacerlo que desde este hogar de titiriteros, el Museo Farmacéutico, con un público, como el de aquel 17 de julio de 1996, brindar con toronjil de menta y recibir este calor inigualable, expresó Salazar Taquechel.

Esta niña lorquiana y cubana supone un parto feliz y amorosísimo de Zenén y mío, y esta tarde lo celebramos, junto al público nuestro, ese parecido al de hace 30 años, refirió el director de la Compañía Teatro de las Estaciones.

Con una exposición de carteles pertenecientes al espectáculo merecedor del Premio Villanueva de la Crítica Teatral, Premio Caricato para Niños, entre otros galardones, comenzó la jornada dispuesta a traer de vuelta las emociones que invadieron a la Atenas de Cuba hace tres décadas.

Volver a este lugar, hacer el espectáculo en este lugar, despierta sin dudas recuerdos y emociones de esas valiosas para los que hacemos teatro, finalizó Zenén Calero Medina encargado también de la dirección artística y el diseño de vestuario, escenografía y luces del espectáculo.