Reafirman ferroviarios en su día vocación de servicios a la nación (+ Fotos)

La Habana, 29 ene (ACN) La disposición de los trabajadores ferroviarios a cumplir las tareas que marcan la actividad del sector y mantener la vitalidad del servicio signaron hoy el Acto Central por el Día del Trabajador Ferroviario Cubano.

A la actividad, realizada en la Empresa de Aseguramiento y Logística (SUMIFER) ubicada en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, acudieron Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, y Katia Labrada Vidal, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos, junto a otras autoridades de la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) y representantes del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el territorio.

René de Jesús González Molina, director general de la UFC, señaló que la celebración no supone una fecha más en el calendario, sino una oportunidad para honrar a la columna vertebral del ramo en Cuba, encargada de la transportación de buena parte de los pasajeros y cargas por el territorio nacional y cuyos esfuerzos contribuyen a mantener activas la economía y las interconexiones a largas distancias.

El directivo reconoció el empeño sostenido de operarios y demás integrantes del renglón por no detener la actividad ferroviaria, lo cual, dadas las complejidades del momento actual, supone un acto de resistencia, que demuestra de lo cuánto es capaz cuando un pueblo se une en la consecución de un mismo objetivo: "nada puede detenerlo", aseguró.

Honremos este aniversario 51 de la consagración de este día a reconocer a los trabajadores ferroviarios con la voluntad de mantenernos firmes, unidos y comprometidos con la obra y poner creatividad y resiliencia en las soluciones para sortear las carencias y limitaciones de todo tipo que impone el cerco económico del gobierno de los Estados Unidos, convocó.

Al dirigirse a los presentes, el titular del Transporte señaló que es difícil imaginar un área de la vida del país donde se pueda encontrar un personal tan abnegado como en ferrocarriles, con total entrega a sus tareas e implicados con la transportación y el rescate de infraestructura y medios.

Rodríguez Dávila reafirmó la voluntad desde el nivel central de continuar impulsando nuevos proyectos e inversiones para apoyar ese empeño y contar con la participación de todos en cada territorio del país, en un ramo con amplia representación para la historia, cultura y patrimonio del país como el ferrocarril.

En el 2025 los desafíos fueron disímiles y en el presente hay que seguir sobreponiéndose a dificultades enormes, por eso solo les puedo desear felicidades y mucho más trabajo por hacer, concluyó.

Como parte de la ocasión se entregaron diversos reconocimientos a trabajadores insignes del sector con una larga trayectoria de labor ininterrumpida, así como a centros destacados y un reconocimiento especial a SUMIFER por sus resultados, los cuales le valieron ser la sede del festejo.

Cada 29 de enero en Cuba conmemora, desde 1975, la fecha en que se concluyó la recuperación del primer tramo del Ferrocarril Central, por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quién operó una locomotora de fabricación soviética como inauguración en Placetas, en la antigua provincia de Las Villas.