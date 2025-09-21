Raúl y Díaz-Canel envían ofrendas florales a sepelio de policía

Taguasco, Sancti Spíritus, 21 sep (ACN) Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, honraron el sepelio del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

A las honras fúnebres, este sábado, asistieron el miembro del Buró Político del Partido y ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, acompañado por las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Susely Morfa González y Delvy Pérez Martín, respectivamente.

En las palabras de despedida, el primer coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR, calificó al capitán Mesa Rodríguez de un ejemplo de "valores, compromiso, sentido de pertenencia, horas de desvelo e incansable lucha contra la delincuencia".

Destacó también su alta sensibilidad por brindarle al pueblo orden y seguridad, así como su entrega total a la Policía Nacional Revolucionaria.

Mesa Rodríguez ingresó al Ministerio del Interior en enero de 2004, se desempeñó como agente del orden público, chofer de móvil operativo y Jefe de Sector por más de una década.

Sus destacados resultados le valieron ascensos por estímulo hasta el grado de capitán, además de recibir la condición Elogio a la Virtud en junio pasado, a propósito del aniversario 64 del Minint, y mereció otros reconocimientos por su intachable hoja de servicios.

El primer coronel Sierra Arias resaltó que la mayor condecoración para el capitán Mesa Rodríguez fue “el respeto, el cariño y el apoyo del revolucionario pueblo de Caibarién, donde en el día de ayer cayó en cumplimiento del deber".

Subrayó que "en su arsenal moral y su conducta intachable se estrellan todas las manifestaciones de odio y cualquier plan por manchar su ejemplar trayectoria de casi dos décadas y media".

El oficial afirmó que "hechos repudiables como el que ocasionó la muerte de nuestro compañero tendrán la respuesta contundente de la justicia revolucionaria y la condena unánime de nuestro pueblo, que continuará su batalla permanente contra el delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, y enfrentará con firmeza las provocaciones y acciones del enemigo y la delincuencia contra nuestra policía".