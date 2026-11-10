Llegará Canciller cubano a China en visita oficial

La Habana, 10 nov (ACN) El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla llegará a China esta semana en visita oficial como enviado especial del Partido Comunista y Gobierno de Cuba con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y afianzar vínculos políticos - economicos, informó Prensa Latina.

La visita estrechará la elevada confianza política entre los dos países y permitirá repasar asuntos de interés mutuo, como parte de la cooperación en la construcción de una comunidad de futuro compartido Cuba-China.

Cuba ha agradecido en múltiples ocasiones el apoyo y la solidaridad del Gobierno chino.

Ese respaldo incluye su acompañamiento en foros multilaterales y la colaboración pragmática en múltiples sectores, en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

La semana pasada China rechazó la última ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos contra personas y entidades vinculadas con la cooperación con Cuba, entre ellas dos compañías del país asiático.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que la cooperación entre Pekín y La Habana es legítima y transparente.

El vocero expresó la firme oposición de China a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Guo rechazó la denominada jurisdicción de largo alcance y las acciones de Washington para interferir y obstaculizar la cooperación entre ambos países.

El vocero reiteró el apoyo de China a los esfuerzos de Cuba para salvaguardar su soberanía y oponerse a las injerencias externas.

En su visita a Pekín en febrero pasado, el canciller cubano destacó que China socialista se afianza como un baluarte de la paz y el multilateralismo y representa un factor de estabilidad, balance y oportunidad a nivel global.

Rodríguez Parrilla enfatizó que ese país asiático "es una esperanza para el Sur Global, en particular para América Latina y el Caribe, como un gran país abierto e inclusivo que tiene la voluntad de compartir las oportunidades que brinda su extraordinario desarrollo".

El canciller subrayó el honor que representa para Cuba ser el primer país del hemisferio occidental en establecer vínculos con China y el primero también en establecer una comunidad de futuro compartido en el orden bilateral.

Señaló que los consensos de alto nivel son el eje estratégico fundamental para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Esos consensos han permitido un reforzamiento de la comunicación estratégica, una orientación política y un impulso notable a la agenda bilateral y a la búsqueda de soluciones conjuntas y viables.