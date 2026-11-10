Intensifican acciones contra drogas ilícitas

La Habana, 10 nov (ACN). El Ministerio del Interior (Minint), la Aduana General de la República y otras estructuras gubernamentales intensificaron desde septiembre las acciones conjuntas contra los ilícitos de drogas en todo el país y en las fronteras, informó este lunes el periódico Granma.

Las acciones se sustentan en políticas multifactoriales aplicadas en Cuba durante más de 65 años y en la experiencia de la Operación Coraza Popular, de enero de 2003.

De acuerdo con informaciones del Minint, las acciones permitieron detener a más de 250 personas involucradas en expedientes de procesos investigativos.

Entre los detenidos aparecen traficantes, expendedores, buscadores de recalos y cosecheros, y se identificaron varios consumidores involucrados en esos hechos.

Se desarticularon 15 casas fumaderos para el consumo de crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos, ubicadas en focos y lugares complejos, fundamentalmente en La Habana.

En los procesos investigativos se neutralizó a traficantes que actuaban en ambientes complejos y reincidían en la comercialización de drogas.

Otros servían como bases de apoyo de organizadores cubanos radicados en el exterior o se dedicaban al escamoteo de recalos, y operaban en La Habana, Matanzas y Granma.

Durante las acciones se aseguraron marihuana, cocaína, crack y metanfetamina, aunque las mayores ocupaciones corresponden a cannabinoides sintéticos en formatos de expendio como hojas, tiras y papelitos.

Se incautaron más de 8 millones de pesos cubanos; una cifra superior a los 35 000 dólares y 650 euros; dos autos, siete motos e instrumentos propias de la actividad.

En la frontera aérea se reforzó la preparación especializada de las fuerzas de la Aduana General de la República y del Minint, y se profundiza en el análisis de la información adelantada.

El descubrimiento y enfrentamiento de vuelos de riesgo prioriza los procedentes de países de la región con mayor incidencia de esos hechos en el territorio nacional, así como el trabajo especializado sobre cargas aéreas por su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

La política de Tolerancia Cero y la convicción de que contra las drogas se gana sostienen las acciones en todo el país y en las fronteras, donde resultan imprescindibles el aporte de todos, mayor articulación entre los factores y constancia en la prevención y el enfrentamiento.