Ratifica Cuba compromiso con la cooperación entre países del Sur

La Habana, 12 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, ratificó hoy el compromiso de Cuba con la promoción y el desarrollo de la cooperación entre los países del Sur.

Esa colaboración es la vía para construir un nuevo orden económico internacional más justo, equitativo y democrático, valoró el canciller en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Celebramos el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, fecha instituida como parte de la Cumbre del G77 y China celebrada en La Habana en septiembre de 2023.



Reafirmamos el compromiso de #Cuba con la promoción y el desarrollo de la cooperación entre los países del… pic.twitter.com/8ZkaDP4bsl — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 12, 2026

"Cuando el gobierno de Estados Unidos pretende romper cualquier vínculo, institucionalidad y cooperación entre las naciones del Sur para concretar sus ansias de dominación imperialista, urge la unidad, el trabajo y la cooperación entre nuestros países", consideró Rodríguez Parrilla, quien se encuentra en Nueva Delhi, India, con motivo de la Cumbre de los BRICS.

Asimismo, recordó que el 12 se septiembre se celebra el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, fecha instituida como parte de la Cumbre del G77 y China, celebrada en La Habana en septiembre de 2023.

El portal Cubaminrex, al referirse a esta fecha, señaló que al ratificar el compromiso de Cuba con la cooperación entre los países del Sur la considera como herramienta esencial para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer las capacidades de los países en desarrollo y promover soluciones propias frente a desafíos comunes

De acuerdo con Naciones Unidas, esta jornada conmemora los crecientes niveles de solidaridad, colaboración e intercambio de soluciones prácticas entre los países del Sur Global.

En todo el Sur Global, las naciones comparten cada vez más soluciones en ámbitos como las energías renovables, la innovación digital, la salud pública, la agricultura sostenible, la preparación ante desastres, la educación y los servicios públicos, refirió la agencia Prensa Latina.

Estos intercambios ayudan a los países a adaptar enfoques con buenos resultados a sus propias necesidades y a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.