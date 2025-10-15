Propiciará Cuba espacio de debate para publicaciones teóricas

La Habana, 15 oct (ACN) Desde hoy, y hasta el próximo 17 de octubre, tendrá lugar en la Universidad del Partido Comunista de Cuba (PCC) el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda con la presencia de más de un centenar de invitados de unos 30 países.

Dicha edición será dedicada del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en ocasión de las actividades en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

La Habana será de esta manera sede de un importante y necesario evento de pensamiento y acción revolucionaria, convocado por la Revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del PCC.

El cónclave es coauspiciado, además de por su sede, por la Casa de las Américas, el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y la Internacional Antifascista.

La cita supone una oportunidad para fomentar el diálogo y la colaboración entre los medios de izquierda de todo el mundo, crear estrategias colectivas para abordar temas contemporáneos críticos como el neofascismo, las guerras de pensamiento y la lucha contra la colonización cultural.

Las jornadas del mismo darán paso al I Festival Internacional “Granma-Rebelde”, plataforma para trasladar ideas, opciones informativas y didácticas, en intercambio con el público que se darán cita en las instalaciones de Línea y 18, en el Vedado capitalino.