Promueve Consejo popular participación colectiva en solución de problemas

Camagüey, 19 jun (ACN) Con más de 12 mil habitantes, el consejo popular Jayamá, de esta ciudad, promueve la participación colectiva en la solución de las principales problemáticas de la población.

Tatiana Ramírez Iznaga, presidenta de esa demarcación, explicó que las necesidades más sentidas están asociadas al arreglo y embellecimiento de los parques, el deterioro de viales, la recogida de desechos sólidos y las indisciplinas sociales.

No obstante, señaló que, con el apoyo de la comunidad, se labora en el rescate de áreas de esparcimiento como el terreno de béisbol, en tanto las entidades enclavadas en esa zona ofrecen atención a personas en situación de vulnerabilidad, mediante la vinculación de esos grupos etarios a comedores estatales.

Asimismo resaltó la intención de un grupo de vecinos de elaborar comidas de caldero para contribuir con aquellos a los que le resulta más complejo cocinar en las difíciles condiciones actuales.

Por otra parte, comentó que existen en ese consejo popular más de 900 patios productivos, cuyas cosechas son asequibles para los habitantes de la comunidad.

En medio de la compleja situación electroenergética que enfrenta el país, agravada por el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, subrayó que 61 viviendas ya disponen de paneles solares y los beneficios derivados de ese moderno equipamiento se ponen al servicio de quienes requieren mantenerse informados, cargar algún soporte tecnológico o elaborar alimentos.

No obstante, dijo, son varios los desafíos que tiene por delante ese consejo popular, y en ese sentido afirmó que el Movimiento Popular-Participativo Mi Barrio por la Patria, constituye una oportunidad para completar las estructuras de las diferentes organizaciones de masas, propiciar espacios recreativos, impulsar la producción de alimentos, además de fortalecer la participación popular y reforzar la vigilancia revolucionaria.