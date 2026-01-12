Programas formativos contribuyen a docencia en enseñanza técnica

Holguín, 12 ene (ACN) La Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) en Holguín potencia el aprendizaje de sus educandos mediante programas formativos que articulan el estudio con la producción y los servicios, como parte de una estrategia docente que incentiva el desarrollo de proyectos.

Orientados a fomentar habilidades prácticas que faciliten la inserción laboral efectiva tras la graduación, más de ocho centros de la provincia desarrollan iniciativas de este tipo en estrecha vinculación con diversas entidades, informó a la ACN Ada Hierrezuelo Romero, jefa del nivel de enseñanza en la Dirección General del sector.

Entre las instituciones involucradas sobresale el politécnico Amado Estévez, del municipio de Mayarí, donde los estudiantes de la especialidad de Veterinaria se integran al entorno social mediante el trabajo de laboratorio enfocado en el tratamiento de animales, con lo que buscan conectar su formación académica con la producción pecuaria del territorio.

El impulso de proyectos que refuerzan los recursos y medios de docencia permite avanzar en este objetivo, como es el caso de Fortalecimiento del Proceso de Formación Profesional de los Jóvenes y Trabajadores en la ETP (Profet), el cual benefició a cuatro escuelas con nuevo equipamiento empleado en diferentes carreras, explicó.

Bajo este esquema destaca el politécnico 26 de Julio, especializado en el área de la construcción, donde se prevé la elaboración de losas de piso, granito y bloques, con un destino compartido entre la institución y la comunidad, proceso que se corresponde con los planes de estudio y el uso de tecnología moderna, que incluye un laboratorio utilizado en ensayos de calidad.

Otro centro reconocido por su desempeño en el ámbito formativo es la Escuela de Oficios Julio Antonio Mella de Holguín, considerada de referencia nacional por su impacto en el aprendizaje de adolescentes en situación de vulnerabilidad o con discapacidades, agregó.

Hierrezuelo Romero señaló que su ascendente desempeño motivó el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en iniciativas destinadas a fortalecer la inclusión sociolaboral de jóvenes y adolescentes.

Estos programas alcanzan hoy varios centros de la provincia, como el Manuel Isla Pérez, en Cacocum, que cuenta con un pelotón participante en el corte de caña mecanizado, con altos volúmenes de producción, siendo la aspiración del sector extender estas experiencias al resto de las instituciones de la ETP.