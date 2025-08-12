Presidente cubano celebra Día Internacional de la Juventud

La Habana, 12 ago (ACN) El Día Internacional de la Juventud tiene muchas motivaciones para celebrarse en Cuba, donde los jóvenes han sido los grandes protagonistas de la historia, declaró hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Con motivo a la fecha, el mandatario festejó el día y expresó en la red social X su confianza en la juventud cubana.

De la juventud venimos y a sus derechos y sueños consagramos nuestras mejores energías, añadió en su mensaje.

"El #diainternacionaldelajuventud tiene muchas motivaciones para celebrarse en #Cuba, donde los jóvenes han sido los grandes protagonistas de la historia".

También en X, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, felicitó a los jóvenes cubanos a quienes calificó como protagonistas y vanguardias en cada tarea de la Patria.

Lazo Hernández recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando expresara: "esta Revolución es la Revolución de nuestro pueblo; es la Revolución de nuestros jóvenes".

"Esteban Lazo: En el Día Internacional de la Juventud; felicidades jóvenes cubanos, protagonistas de nuestra obra y vanguardias en cada tarea de la Patria. Esta Revolución es la Revolución de nuestro pueblo; es la Revolución de nuestros jóvenes, afirmó Fidel"

En el país, la fecha tiene como sede la provincia de Holguín en la que se realiza un amplio programa de actividades, que honra también al líder de la Revolución Fidel Castro, a pocas horas del aniversario 99 de su natalicio.

La Unión de Jóvenes Comunistas convocó a toda la juventud de esta capital a participar, este martes, desde las 4:00 p.m., en una acampada gigante en la Ciudad Deportiva que contará además, exhibiciones deportivas, saltos en paracaídas, muestras de habilidades de equitación y la música bailable con agrupaciones diversas.

El evento dispone del apoyo del Partido y el Gobierno de La Habana para garantizar el aseguramiento de los recursos dispuestos para su realización.

En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998.

El Día Internacional de la Juventud 2025, tiene como tema: "Acciones juveniles locales por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más allá", resaltando la importancia de la participación de los jóvenes para transformar las metas globales en acciones comunitarias.