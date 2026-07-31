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Presidente colombiano Gustavo Petro realizará visita oficial a Cuba

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ACN - Cuba
Redacción ACN | Foto: @CubaMINREX
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31 Julio 2026

La Habana, 31 jul (ACN) Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, realizará una visita oficial a Cuba desde este viernes 31 al primero de agosto, en respuesta a la invitación cursada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.  

   Durante la visita, ambos mandatarios dialogarán sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sustentadas en la amistad, el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos.  

   La agenda incluirá temas vinculados con la integración latinoamericana y caribeña, la paz regional, el multilateralismo y el desarrollo sostenible, según fuentes oficiales.  

   Esta visita oficial constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso común de ambos países con la estabilidad y el progreso de la región.  

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