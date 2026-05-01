Preside Esteban Lazo desfile del Primero de Mayo en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba, 1 may (ACN) El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, encabeza hoy en Santiago de Cuba la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Presentes además en la tribuna de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, Manuel Falcón, gobernador, así como Héroes del Trabajo, dirigentes sindicales, obreros y campesinos destacados, veteranos y fundadores de la Central de Trabajadores de Cuba, junto a amigos solidarios.

Ondean en la histórica plaza grandes banderas cubana y del 26 de Julio, mientras destacan pancartas con la consigna “La Patria se defiende”, lema que distingue este año la conmemoración, en el contexto del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

A lo largo de la Avenida de los Desfiles se agrupan los 15 sindicatos, en un escenario donde predominan los colores de la enseña nacional —rojo, azul y blanco— en vestuarios y atributos de los participantes.