Denunció Canciller nuevas medidas coercitivas de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 1 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, denunció hoy la adopción por parte del gobierno de Estados Unidos de nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, en respuesta al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el Primero de Mayo y la firma de más de seis millones de compatriotas en defensa de la Patria.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller cubano calificó de "repudiable pero curioso y ridículo" el accionar del gobierno de Washington, y afirmó que la Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas.

Repudiable pero curioso y ridículo. El gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el #1DeMayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro… pic.twitter.com/FisSHc1JVb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

No van a amedrentarnos, manifestó Rodríguez Parrilla, quien destacó que el desfile de esta mañana por el Día Internacional de los Trabajadores estuvo encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y el Presidente Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

“Repudiable pero curioso y ridículo. El gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el #1DeMayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente @DiazCanelB, y a la Firma de 6 millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético.La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos”.

Frente a la nueva Orden Ejecutiva del gobierno de EEUU con más medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, nuestro pueblo no se amedranta.#LaPatriaSeDefiende#1DeMayo pic.twitter.com/2ohebBX9aO — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

El Canciller aludió en su publicación a una orden ejecutiva firmada este viernes por el presidente Donald Trump, la cual amplía significativamente el alcance de las sanciones contra Cuba, dirigidas ahora contra personas extranjeras o estadounidenses que operen en sectores estratégicos para la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

La Casa Blanca justificó la medida al argumentar que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Entre las principales disposiciones de la orden ejecutiva se incluye el bloqueo total de activos en territorio estadounidense de cualquier persona o entidad extranjera que opere en los sectores señalados o mantenga negocios con el Gobierno cubano.

También se establece la suspensión de entrada a Estados Unidos de todas las personas vinculadas a esos criterios.

El pueblo cubano responde a la nueva Orden Ejecutiva de EEUU, de hoy #1DeMayo, que contiene nuevas medidas coercitivas unilaterales.



No van a amedrentarnos.#LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/inOJNCzjkb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

Uno de los aspectos más severos de la medida es su alcance internacional: los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para entidades o personas sancionadas podrían enfrentar el cierre de sus cuentas en Wall Street, la prohibición de operar en dólares y otras sanciones financieras.

Las sanciones entraron en vigor de manera inmediata, bajo el argumento de que una notificación previa permitiría la transferencia de activos.

El desfile del Primero de Mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana reunió hoy a más de medio millón de personas, y de acuerdo con fuentes oficiales, en todo el país desfilaron por la efeméride más de cinco millones.

Durante la jornada se dio cierre formal al movimiento popular Mi firma por la Patria, que logró recolectar más de seis millones 300 mil rúbricas de compatriotas ―el 81 por ciento de la población mayor de 16 años―, en defensa de la soberanía nacional.

Cuba ha mantenido una posición de rechazo a las sanciones unilaterales, considerándolas violatorias del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que el Gobierno cubano ha declarado que su modelo socialista no está abierto a negociaciones.