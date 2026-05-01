Declaración del Canciller cubano sobre nuevas medidas de EE. UU.

La Habana, 1 may (ACN) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó hoy enérgicamente las recientes medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra su país, al considerar que demuestran la voluntad de infligir, una vez más, un castigo colectivo al pueblo cubano.

En una declaración difundida a través del sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el Canciller señaló que no es casualidad que estas medidas fueran anunciadas el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos toman las calles para denunciar el bloqueo de EE. UU. y el asedio energético.

We firmly reject the recent unilateral coercive measures adopted by the #UnitedStates government. These actions demonstrate an intention to impose, once again, collective punishment on the Cuban people.



It is no coincidence that these measures were announced on May 1, the very… pic.twitter.com/7iaaJ0GXLM — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

Rodríguez Parrilla consideró que estas medidas son extraterritoriales y violan la Carta de las Naciones Unidas; Estados Unidos no tiene derecho a imponer acciones contra Cuba, ni contra ningún tercer país o entidad, advirtió.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación, de manera íntegra, la declaración del titular del Minrex.

Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a través de su cuenta en X

Rechazamos enérgicamente las recientes medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Estas acciones demuestran la voluntad de infligir, una vez más, un castigo colectivo al pueblo cubano.

No es casualidad que estas medidas fueran anunciadas el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos toman las calles para denunciar el bloqueo de EEUU y el asedio energético.

Mientras el gobierno estadounidense reprime a su propia población en las calles, busca castigar a la nuestra, que heroicamente resiste los ataques del imperialismo estadounidense.

Estas medidas son extraterritoriales y violan la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos no tiene derecho a imponer acciones contra Cuba, ni contra ningún tercer país o entidad.