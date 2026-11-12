Presentan campaña Puertas Naranjas contra violencia de género

La Habana, 12 nov (ACN) La campaña Puertas Naranjas, iniciativa de comunicación para prevenir la violencia de género en Cuba, se presentó este miércoles en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), de esta capital, impulsada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Según precisó Prensa Latina, durante el taller Comunicar con ética: un evento para abordar las violencias de género, periodistas, comunicadores y creadores de contenido conocieron herramientas para el tratamiento responsable de la problemática.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, reconoció que la comunicación es "uno de los desafíos más grandes" que enfrenta la organización.

La periodista Lisandra Fariñas detalló que Puertas Naranjas propone reconocer, prevenir, acompañar y actuar frente a las violencias machistas.

Dicha iniciativa busca visibilizar respuestas institucionales, jurídicas y comunitarias, acercar rutas de atención y cuestionar estereotipos que naturalizan estas formas de maltrato.

El Proyecto Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género en Cuba (2024-2029), impulsado por la FMC y el UNFPA con apoyo financiero de la Embajada de Canadá, constituye el marco de la campaña.

Marisol Alfonso de Armas, jefa de la oficina del UNFPA en Cuba, explicó que el símbolo de una puerta representa un límite firme frente a la violencia y la discriminación, y a la vez una vía de acceso hacia la escucha, la orientación, la protección y el acompañamiento.

El taller enfatizó en la necesidad de informar sin dañar, evitar coberturas fragmentadas o aisladas de las violencias de género, aportar contexto y no convertir el hecho violento en un espectáculo.

Amarelle Boué llamó a los profesionales de la comunicación y el periodismo a "comunicar sin revictimizar".

Aclaró que las buenas prácticas no se limitarán a los 40 municipios priorizados por la iniciativa, sino que se trasladarán a todo el país.

La campaña se inserta en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado por el Decreto Presidencial 198/2021, y en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, aprobada por el Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros en diciembre de 2021.

Sobre la necesidad de desmontar siglos de patrones culturales, Amarelle Boué reflexionó que es muy difícil "borrar de golpe" quinientos años de una cultura machista, pero abogó por ir abriendo caminos.