Avanzan en Holguín inversiones en el sector hidráulico

Holguín, 12 nov (ACN) La provincia avanza en un grupo de inversiones del sector hidráulico dirigidas a mejorar la calidad del agua que llega a la población a través de las redes, uno de los programas fundamentales impulsados en medio de la crisis económica que afecta al país.

María Antonieta Ramírez Piferrer, especialista de Ciencia, Tecnología e Innovación de la rama, precisó a la ACN que entre las principales obras destacan las plantas potabilizadoras de Cueto y Ramón 2 y la desalinizadora de Caletones.

Esta última inversión, instalada con un donativo de Japón, se encuentra en fase de pruebas para su puesta en marcha, lo cual permitirá una mejor calidad del vital líquido en ese poblado vulnerable del municipio de Gibara, explicó Ramírez Piferrer.

Las nuevas obras tienen respaldo en paneles solares, lo que permite asegurar su continuidad ante el déficit de generación del Sistema Electroenergético Nacional, subrayó la especialista.

En el sector se trabaja también en extender el bombeo con sistemas fotovoltaicos en comunidades aisladas y de difícil acceso o en asentamientos priorizados incluidos en los programas gubernamentales, indicó.

Entre las obras en curso se adelanta la reducción de vulnerabilidades ante inundaciones por intensas lluvias en la cabecera provincial, mediante un proyecto en conjunto con la Universidad de Holguín.

El territorio ejecuta además estudios de factibilidad para perforar nuevos pozos y eliminar zonas propensas a anegamientos, como parte del programa hidráulico cubano, pese a la política hostil de los Estados Unidos contra la Isla, que encarece la compra de materias primas.