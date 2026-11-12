Cumple Canciller amplio programa en China

ACN | Tomada del perfil en Facebook de Bruno Rodríguez Parrilla

La Habana, 12 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, cumplió este miércoles en Beijing un amplio programa de actividades como Enviado Especial del Partido y Gobierno cubanos, en visita oficial a China.

De acuerdo con el portal Cubaminrex, el ministro cubano sostuvo un encuentro con Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (CCPCCh).

En la conversación, ambas partes destacaron el carácter estratégico y especial de las relaciones bilaterales, como ejemplo de amistad y cooperación entre países socialistas, y reiteraron la voluntad de continuar trabajando por la implementación efectiva de los consensos alcanzados al más alto nivel.

Rodríguez Parrilla fue recibido posteriormente por Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del CCPCCh.

Durante el diálogo, ratificaron los lazos entre los partidos comunistas de ambas naciones, vía esencial para incrementar el intercambio de experiencias y acelerar la construcción de la Comunidad de futuro compartido entre Cuba y China.

La agenda incluyó una reunión con Cheng Xiaodong, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA, según sus siglas en inglés).

En el encuentro, se trasladó la voluntad de continuar profundizando los vínculos económico-comerciales, de inversiones y cooperación.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, estuvo presente en los encuentros como integrante de delegación cubana.

El canciller Rodríguez Parrilla, realiza hasta el 13 de noviembre una visita oficial a la República Popular China, como Enviado Especial del Partido y Gobierno cubanos.