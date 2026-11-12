En Cuba se celebrará con música el aniversario de la Revolución Mexicana

La Habana, 12 nov (ACN) El Teatro Karl Marx acogerá el próximo viernes 20 de noviembre, a las 5:30 p.m. el concierto La Revolución Mexicana se viste de música, dedicado al aniversario 116 del inicio de ese proceso histórico y como homenaje a los estrechos vínculos culturales entre México y Cuba.

La presentación tendrá como invitados especiales, por primera vez en la isla, al Mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México y al solista mexicano Luis Alfredo Jiménez, nieto del reconocido compositor José Alfredo Jiménez (1926-1973), considerado el Rey de la Canción Ranchera y una de las figuras más representativas de la música popular de ese país.

Se espera, además, que el espectáculo cuente con la participación de finalistas del concurso Serenata a México, celebrado el 15 de septiembre pasado en el mismo coliseo de 1ra. y 10, Miramar, vísperas del aniversario del Grito de Dolores, instituido Fiesta Nacional.

Dicha jornada reunirá distintas expresiones del repertorio musical mexicano y sus tradiciones interpretativas, gracias a una iniciativa que marcará el cierre de las actividades culturales desarrolladas durante 2026 por la Embajada del país azteca en la mayor de las Antillas; y constituirá un reconocimiento al arraigo de la música de esa nación latinoamericana entre el público cubano.

Según información compartida a la Agencia Cubana de Noticias por sus organizadores, el acceso será totalmente libre, y las puertas del teatro abrirán a las 3:30 p.m., dos horas antes del inicio del concierto que se augura multitudinario como en ocasiones anteriores.