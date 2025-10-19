Prensa revolucionaria cerrará hoy Festival Granma Rebelde

La Habana, 19 oct (ACN) El I Festival Granma-Rebelde concluirá hoy, en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino, con una gala cultural que sintetiza el espíritu fundacional de la prensa revolucionaria.

El espacio acogió durante varios días el evento, concebido como tributo al legado informativo y al pensamiento del proceso cubano, en saludo al aniversario 60 de los periódicos Granma y Juventud Rebelde.

Dicho festival se consolidó como un foro de integración entre el periodismo, la cultura y la comunidad, y demuestra el valor de la profesión como trinchera de ideas y reflejo de la identidad nacional.

Una intensa y diversa programación permitió congregar a periodistas, comunicadores y trabajadores de diferentes medios del país, quienes desde sus stands expusieron la actualidad e impacto de sus respectivos proyectos en la sociedad cubana.

La cita nace de la necesidad de un proyecto comunicacional que ofrezca información veraz y promueva valores como la igualdad, la soberanía, la cooperación y la construcción de nuevas vías hacia la justicia social.

De esta forma, el festival fortalece los vínculos entre los medios y su público, y ratifica que el legado rebelde y fundacional sigue vivo en las nuevas generaciones de comunicadores.