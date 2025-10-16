Potencia Villa Clara atención a políticas sociales

Santa Clara, 16 oct (ACN) Con la presencia de Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República de Cuba, sesionó hoy en el Salón de los Escudos del Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara la reunión ordinaria de la Comisión Provincial para la atención a las Políticas Sociales.

Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización en esta central geografía, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, presentaron las iniciativas que se implementan en importantes centros asistenciales del territorio, tanto en materia constructiva como de atención a médicos, enfermeras y resto del personal sanitario.

Resaltaron, de igual forma, el aporte de los tabacaleros villaclareños en la reparación casi capital de las 16 salas del Hospital Pediátrico José Luis Miranda, al tiempo que reconocieron el trabajo de diversos organismos que hoy laboran en la reanimación del Arnaldo Milián Castro, mayor institución de la salud en la provincia.

Maraiky León Iglesias, jefa del Departamento Provincial de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, informó que el nuevo Centro de Protección Social actualmente cuenta con capacidad para 60 personas y desde sus inicios ha acogido a un total de 70 pacientes, de los que, luego de realizado el procedimiento establecido, se logró que 12 regresaran a sus municipios y otros 10 a sus provincias de residencia.

Asimismo, puntualizó que se han otorgado seis capacidades en hogares de ancianos y dos en hospitales psiquiátricos.

Durante el encuentro se evaluaron, además, las acciones implementadas para la atención a los menores en situación de vulnerabilidad y para aquellos que trabajan o asumen conductas que atentan contra su normal desarrollo.

La atención intersectorial al Programa Materno Infantil y el seguimiento al embarazo en la adolescencia resultaron otros de los temas ampliamente debatidos hoy por las máximas autoridades sanitarias de la provincia.