Multipremiado en concurso Concienci@Verde, proyecto Pequeños soñadores (+Fotos)

Camagüey, 19 jun (ACN) Alrededor de nueve lauros, entre premios y menciones, conquistó el proyecto Pequeños Soñadores, de Camagüey, en la XX edición del concurso nacional infantil-juvenil-familiar Concienci@Verde.

Al alcanzar mención con el dibujo "Sembrando Vidas", Nair Milanis Morales Delgado, alumna de sexto grado de la escuela primaria Rafael María de Mendive, expresó que desde muy pequeña ingresó al citado proyecto donde ha aprendido a reflejar mediante diferentes técnicas su pasión por el campo, las flores y los árboles, así como los beneficios que transmiten a las personas.

El proyecto ya acumula seis años de creado y dentro de él se forman actualmente 28 niños, los cuales emplean diferentes técnicas como el colage, el grabado, la tempera, el acrílico, la tela y los cascarones de huevos, comentó Ixcel Cano Tamayo, instructora de artes visuales.

A nivel nacional, dijo, también han logrado resultados en el concurso Donde crece la palma y en el ámbito provincial, durante el certamen Los colores de mi ciudad.

Con el cuento El bosque del tiempo obtuvo Ashley Rosse del Prado Sarduy, estudiante de noveno grado del Centro Mixto Inés Luaces, premio nacional en la categoría de Literatura, a partir de una obra en la que recordó a todos la importancia de cuidar el medio ambiente para salvaguardar la vida en el planeta.

También con un premio nacional en la categoría de Literatura sobresalió Cecilia Betancourt Reyes, quien concluye el noveno grado en ese mismo plantel, e inspirada en la necesidad de proteger la naturaleza escribió la poesía Muralla Verde.

A lo largo de estos 20 años los participantes han crecido con Concienci@Verde, ese espacio de gran sonrisa en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes proyectan la realidad de la agricultura, la agroecología y la producción de hoy, afirmó Heriberto Medina Pérez, fundador del citado evento.

Asimismo reconoció que se ha convertido en un movimiento cultural, en el que por vez primera participaron niños con trastornos del espectro autista, y al mismo tiempo ha permitido descubrir nuevos talentos y formar valores en las nuevas generaciones.

En sus dos décadas de creado Concienci@Verde archiva más de 11 mil obras, 235 en esta ocasión en la que participaron provincias como Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara, Sancti Spíritus, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la anfitriona Camagüey.